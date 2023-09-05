Российский полковник объяснил интерес ВСУ к Угледару

Полковник Кнутов: ВСУ пытаются использовать Угледар, чтобы пробиться в Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заинтересованы в наступательных действиях под Угледаром, так как рассматривают его в качестве промежуточного пункта на пути к Крыму. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

Таким образом специалист прокомментировал слова командира батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александра Ходаковского, который ранее заявил, что ВСУ перешли в наступление на участке Новодонецкое — Новомайорское под Угледаром. Ходаковский отмечал, что украинская армия предпринимает попытки прорыва с применением большого количества военной техники.

«Основная цель этих действий — идти в сторону Мариуполя и перерезать пути снабжения для Крыма, таким образом фактически организовать блокаду Крыма, далее вывести из строя Крымский мост. Таким образом Крым, как мечтает Киев, окажется в ситуации осажденного Ленинграда», — объяснил Кнутов попытки ВСУ организовать наступление под Угледаром.

Мы это прекрасно понимаем, поэтому перебрасываем туда резервы, наносим удары авиацией, подтягиваем средства борьбы с танками. (...) У Украины пока ничего не выходит Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке

Он также отметил, что с течением времени, вероятно, ситуация под Угледаром будет аналогична обстановке в Работино.

«Украина попыталась прорваться в районе Работино, южная часть Работино по-прежнему контролируется нашими войсками, само Работино является серой зоной, куда противник бросает большое количество сил и средств, которые перемалывают наши артиллерия и авиация», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Рогов добавил, что штурмовые группы ВСУ безуспешно пытаются занять поселок, при этом они несут колоссальные потери.

