В Запорожье сообщили о попавших в огневой мешок украинских войсках

Рогов: украинские войска оказались в огневом мешке у Работино в Запорожье

Украинские войска попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в этом разрушенном населенном пункте фактически повторяется история с Пятихатками. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) также сами себя загнали в невыгодные позиции, и теперь их перемалывают российские войска.

Рогов добавил, что штурмовые группы ВСУ безуспешно пытаются занять поселок, при этом они несут колоссальные потери.