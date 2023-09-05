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08:24, 5 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожье сообщили о попавших в огневой мешок украинских войсках

Рогов: украинские войска оказались в огневом мешке у Работино в Запорожье

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские войска попали в огневой мешок в селе Работино Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в этом разрушенном населенном пункте фактически повторяется история с Пятихатками. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) также сами себя загнали в невыгодные позиции, и теперь их перемалывают российские войска.

Рогов добавил, что штурмовые группы ВСУ безуспешно пытаются занять поселок, при этом они несут колоссальные потери.

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    Марина Совина
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