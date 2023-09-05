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23:56, 5 сентября 2023Мир

В Китае заявили о трудном периоде в отношениях с США

Посольство Китая: экономические отношения КНР и США переживают трудный период

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что торгово-экономические отношения между Китаем и США переживают трудный период. Об этом сообщает РИА Новости.

«Причины включают торговые тарифы, односторонние санкции, ужесточение экспортного контроля и новые ограничения на приток двухсторонних инвестиций», — отметил он.

По словам дипломата, впервые за 15 лет Пекин не является крупнейшим источником импорта для Соединенных Штатов. Он добавил, что вложения китайских инвесторов в американскую экономику, достигшие пика в 2016 году, продолжают неуклонно сокращаться.

Лю Пэнъюй также подчеркнул, что Китай и США по-прежнему остаются ключевыми торговыми партнерами друг для друга.

Ранее США и Китай решили использовать новые каналы связи для решения торгово-экономических вопросов.

Глава китайского ведомства Ван Вэньтао и министр торговли США Джина Раймондо по итогам встречи в Пекине признали важность открытого и продуктивного диалога между государствами в этой сфере и объявили о создании новых межведомственных коммуникационных каналов.

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    Марина Совина
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