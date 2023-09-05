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14:30, 5 сентября 2023Мир

Правозащитники высказались о переданных Украине кассетных боеприпасах

HRW: Украине неизвестен тип кассетных боеприпасов, поставляемых США

Фото: Viacheslav Ratynsky / Reuters

США до сих пор не предоставили Украине информацию о поставляемых кассетных боеприпасах, из-за чего Киеву даже неизвестен их тип. Об этом сообщила РИА Новости директор по адвокации отдела вооружений Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм.

«У нас до сих пор нет полной информации о точных типах кассетных боеприпасов, которые передают США [Украине]. Это важно, потому что мы не можем сказать, каковы их масштабы, какова вероятность того, что они не взорвутся. Мы не знаем, сколько было передано, период времени, в течение которого они передаются», — отметила Уорхэм.

Она также добавила, что в любом случае поставка такого типа вооружений является неприемлемой. По ее оценкам, от данного типа вооружений в большей степени страдают гражданские, составляя 70 процентов.

Ранее генерал-лейтенант Мордвичев отметил, что кассетные снаряды, которые были предоставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) западными союзниками, неэффективны на поле боя. Генерал-лейтенант предположил, что кассетные снаряды были предоставлены украинцам в качестве последней меры, ведь «у ВСУ уже закончились 150-мм осколочно-фугасные боеприпасы, а лимиты арсеналов уже исчерпаны».

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    Максим Габриелян
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