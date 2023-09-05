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14:17, 5 сентября 2023Силовые структуры

Место взрыва около военкомата в Петербурге попало на видео

В сети появились кадры с места взрыва около военкомата в Петербурге

В сети появилось видео с места взрыва около военкомата в Санкт-Петербурге. Запись опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сначала на кадрах показана каменная будка вентиляционной шахты, куда было заложено самодельное взрывное устройство. Вся территория оцеплена и перетянула лентами.

О происшествии стало известно днем 5 сентября. Изначально жители Невского района сообщили о звуках взрыва. Затем сотрудники силовых структур начали обследовать двор у петербургского военкомата по улице Крупской, около которого располагается вентиляционная шахта.

Позже выяснилось, что сдетонировало СВУ. По предварительным данным, оно состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой. На место инцидента прибыли взрывотехники.

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    Екатерина Власова
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