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14:10, 5 сентября 2023Экономика

Российский автоконцерн отказался от части претензий к Volkswagen

«ГАЗ» отозвал иск к Volkswagen на 15,6 млрд рублей после мирового соглашения

Фото: Julian Hochgesang / Unsplash

«Горьковский автозавод» («ГАЗ») отказался от части претензий к Volkswagen — стороны заключили мировое соглашение по иску на 15,6 миллиарда рублей, пишет «Интерфакс».

Российский автоконцерн подал в суд на Volkswagen в середине марта, потребовав признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке и взыскать с немецкого автопроизводителя 15,6 миллиарда рублей — в такую сумму «ГАЗ» оценил ущерб от срыва контракта. До начала украинского конфликта на площадке «ГАЗа» собирали Volkswagen Taos.

В июле Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение в споре сторон о расторжении соглашения. Тем не менее, у российской компании есть еще один иск к Volkswagen — о взыскании с последнего 28,4 миллиарда рублей из-за остановки поставок двигателей. В рамках этого иска «ГАЗ» также взыскивает ущерб, полученный в связи с инвестированием в производство в рамках сотрудничества с немецким партнером.

Volkswagen считает необоснованными претензии об упущенной выгоде и ущербе, а также заявляет, что соглашение между сторонами не влечет обязательства поставки двигателей.

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    Софья Ермакова
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