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07:57, 6 сентября 2023Спорт

Латвийский хоккеист рассказал об отношении соотечественников к его игре в России

Латвийский хоккеист Калниньш заявил, что у него нет проблем из-за игры в России

Фото: Unsplash

Латвийский вратарь хабаровского «Амура» Янис Калниньш рассказал об отношении соотечественников к тому, что он играет в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

Хоккеист заявил, что его выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) вопреки запрету влаcтей Латвии не привело ни к каким проблемам. «Ко мне лично никто не подходил, ничего не говорил», — подчеркнул он. По словам Калниньша, уйти из сборной Латвии он решил из-за возраста.

Калниньш выступал за национальную команду с сезона-2013/2014, а на Олимпийских играх в Пекине был основным вратарем команды. В КХЛ вратарь провел 234 матча за рижское «Динамо», финский «Йокерит» и «Амур».

В марте 2023 года Федерация хоккея Латвии отказалась вызывать в сборную выступающих в КХЛ игроков. В прошлом сезоне в лиге играли два представителя Латвии: Калниньш и нападающий Николай Елисеев из владивостокского «Адмирала».

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    Анастасия Борисова
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