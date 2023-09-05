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13:03, 5 сентября 2023Мир

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

Представитель МИД Захарова: Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Alet Pretorius / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в рамках встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет 7 сентября в Джакарте. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«7 сентября в Джакарте глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в восемнадцатом Восточноазиатском саммите», — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. На предстоящей сессии Генассамблеи российская сторона будет «выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств», добавили в МИД РФ.

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    Виктория Кондратьева
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