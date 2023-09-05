Представитель МИД Захарова: Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите в рамках встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет 7 сентября в Джакарте. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«7 сентября в Джакарте глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в восемнадцатом Восточноазиатском саммите», — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. На предстоящей сессии Генассамблеи российская сторона будет «выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств», добавили в МИД РФ.