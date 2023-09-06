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05:00, 6 сентября 2023Из жизни

Пара с 13-летней разницей в возрасте рассказала о сексуальной жизни

Женщина из США рассказала о сексуальной жизни с мужем на 13 лет младше нее

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Жительница США вышла замуж за мужчину на 13 лет младше себя и поделилась подробностями их сексуальной жизни. Об этом она рассказала Daily Mail.

42-летняя Стефани О'Ши из штата Вирджиния познакомилась с 29-летним Чарли, когда он пришел к ней чинить лопнувшую трубу. Увидев сантехника, женщина поняла, что он — любовь всей ее жизни. По словам О'Ши, всего через месяц «ни к чему не обязывающих встреч» у них завязались серьезные романтические отношения. Несмотря на осуждение 21-летней дочери и ее шутки о разнице в возрасте, О'Ши вышла замуж за Чарли в 2019 году.

Женщина призналась, что их сексуальная жизнь остается очень активной. «Я бы сказала, что у нас куда больше секса, чем обычно бывает у семейных пар, которые долго живут вместе. Это лучший секс, который у меня когда-либо был», — рассказала американка. По словам супругов, они сумели сохранить искру в отношениях, по-прежнему флиртуют друг с другом и «хлопают друг друга по заднице».

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О'Ши также рассказала, что большинство друзей поддерживают ее с мужем и с радостью общаются с ними. Женщина благодарит прорванную трубу за встречу с будущим мужем и утверждает, что комментарии хейтеров о разнице в возрасте больше ее не трогают.

Кроме того, вскоре после встречи с новым избранником О'Ши забеременела. Это стало для американки сюрпризом, потому что она много лет страдала от эндометриоза, гинекологического заболевания, при котором очень сложно зачать ребенка. Женщина полагала, что не сможет во второй раз стать матерью. Сейчас пара растит семилетнего сына.

Ранее пара с 19-летней разницей в возрасте рассказала об агрессивной реакции на их отношения в соцсетях. 46-летний Майкл Джастин, построивший модельную карьеру, и 27-летняя медсестра Эмили Даунинг из США столкнулись с ненавистью поклонниц мужчины.

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    Алиса Дмитриева
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