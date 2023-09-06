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16:10, 6 сентября 2023Среда обитания

Стало известно о движении «Аэроэкспрессов» после открытия метро во Внуково

Поезда «Аэроэкспресс» будут ходить по-прежнему после открытия метро во Внуково

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

После открытия в Москве станции метро «Аэропорт Внуково» поезда «Аэроэкспресс» продолжат ходить до одноименного аэропорта и обратно в прежнем режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора этих поездов, пишет РИА Новости.

«Пассажиры и сотрудники аэропорта могут за 33 минуты доехать до авиагавани из центра Москвы, с Киевского вокзала. Добраться в аэропорт на "Аэроэкспрессе" также можно со станции Аминьевская, на которую можно сделать быструю пересадку с одноименной станции Большой кольцевой линии метро. Поездка в аэропорт от Аминьевской займет 23 минуты», — утончили в компании.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли две новые станции метро на Солнцевской линии — «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». Чтобы достроить эту ветку, пришлось пройти 70 километров тоннелей — в том числе одни из самых глубоких станций в районе «Парка Победы», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города назвал эту ветку метро уникальной — теперь от Делового центра до одного из крупнейших аэропортов страны можно будет доехать за 40 минут. Мэр уточнил, что сотни тысяч людей теперь смогут экономить на дороге до часа в день.

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    Нина Ташевская
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