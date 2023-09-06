Выпуск Android 14 задержали

SamMobile: Google отложила запуск Android 14 на месяц

Корпорация Google отложила запуск публичной версии Android 14. Об этом сообщает издание SamMobile.

По словам журналистов, IT-эксперты и авторы профильных медиа ожидали выпуск операционной системы нового поколения 4 или 5 сентября, но этого не произошло. В компании не стали называть причин задержки.

Известный инсайдер Мишаал Рахман отметил, что выход стабильной версии Android 14 отложили на месяц. Согласно его информации, ОС представят 4 октября. В этот же день Google должна будет провести мероприятие Made By Google, на котором представит новые смартфоны серии Google Pixel 8.

Также Рахман подчеркнул, что в Google уведомили производителей совместимых с Android 14 смартфонов и попросили их подождать до октября. Журналисты SamMobile отметили, что обычно публичная версия ОС выходит в начале осени и релиз не совпадает с анонсом новых устройств Pixel.

Google анонсировала Android 14 в середине мая. Операционная система получит редизайн, поддержку 10-битного расширенного динамического диапазона для камеры и новые настройки ночного режима. Весной компания также выпустила бета-версию ОС для устройств Google Pixel, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Nothing, Tecno, Vivo, Iqoo, Realme и Lenovo.