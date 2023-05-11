Google представила Android 14

Бета-версия ОС Android 14 стала доступна для скачивания на смартфоны

Американская компания Google представила новое поколение ОС Android и выпустила бета-версию системы. Об этом сообщает издание Android Central.

Анонс операционной системы состоялся на мероприятии Google I/O 2023. Новая ОС получила несколько улучшений для камеры смартфонов — в частности, поддержку 10-битного расширенного динамического диапазона и новые настройки ночного режима. В операционной системе появилось обновленное приложение Health Connect, поддержка аудио «аудиофильского уровня» через проводные USB-гарнитуры, функция обратной связи с разработчиками приложений.

Google также представила вторую бета-версию Android 14. ОС оказалась доступна для скачивания для смартфонов Google Pixel, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Nothing, Tecno, Vivo, Iqoo, Realme и Lenovo.

По словам журналистов Android Central, для установки бета-версии необходимо следовать инструкции от производителя конкретного смартфона. «Тем не менее в этих сборках есть много ошибок и проблем, поэтому устанавливайте его на свой страх и риск», — предупредили специалисты.

В конце марта газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские власти и участники IT-рынка начали разработку проекта отечественной мобильной экосистемы на базе Android. Проект курирует Центр экспертизы и координации информатизации при Минцифры.