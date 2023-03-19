В России начали разработку отечественного Android

«Ъ»: в России начали разработку отечественной мобильной экосистемы на базе Android

Российские власти и участники IT-рынка начали разработку проекта отечественной мобильной экосистемы на базе Android. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, проект «формирует и курирует» Центр экспертизы и координации информатизации при Минцифры. Весной разработку предоставят профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Необходимость объясняется тем, что после начала спецоперации на Украине многие приложения российских разработчиков были удалены из зарубежных магазинов.

На первом совещании присутствовали представители VK, «Яндекса», Сбербанка, «Ростелекома», «Открытых мобильных платформ», отечественных производителей потребительской электроники («Аквариус», F+ tech и другие), а также разработчики «Лаборатории Касперского», ГК «Астра» (Astra Linux), «Базальт СПО» (Alt Linux) и другие.

Российские компании запланировали создать консорциум для разработки общедоступной операционной системы для смартфонов в конце прошлого года.