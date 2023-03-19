Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:10, 19 марта 2023Наука и техника

В России начали разработку отечественного Android

«Ъ»: в России начали разработку отечественной мобильной экосистемы на базе Android

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские власти и участники IT-рынка начали разработку проекта отечественной мобильной экосистемы на базе Android. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, проект «формирует и курирует» Центр экспертизы и координации информатизации при Минцифры. Весной разработку предоставят профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Необходимость объясняется тем, что после начала спецоперации на Украине многие приложения российских разработчиков были удалены из зарубежных магазинов.

На первом совещании присутствовали представители VK, «Яндекса», Сбербанка, «Ростелекома», «Открытых мобильных платформ», отечественных производителей потребительской электроники («Аквариус», F+ tech и другие), а также разработчики «Лаборатории Касперского», ГК «Астра» (Astra Linux), «Базальт СПО» (Alt Linux) и другие.

Российские компании запланировали создать консорциум для разработки общедоступной операционной системы для смартфонов в конце прошлого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Захарова уточнила срок продления зерновой сделки
В Польше начали массово разворачивать армейские рекрутинговые центры
В России начали разработку отечественного Android
Экспорт трех российских товаров показал самый большой рост за год
Нутрициолог перечислила продукты для сохранения молодости
Евросоюз раскрыл детали договоренностей по Косово
Британские ВВС заявили о сопровождении российских самолетов вблизи Эстонии
В Сербии призвали НАТО самораспуститься
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
В Москве увеличат прокат электросамокатов на треть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.