Байден разочаровался отсутствием Си Цзиньпина на G20

Байден разочарован тем, что не сможет провести переговоры с Си Цзиньпином на G20

Президент США Джо Байден разочарован тем, что не сможет провести переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Группы двадцати (G20) в Индии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, разочарован ли глава Белого дома отсутствием китайского лидера на саммите, Кирби подчеркнул, что Байден «с нетерпением ждал встречи с ним».

Ранее сообщалось, что Байден не пропустит саммит G20, несмотря на положительный тест на COVID-19 у супруги.

Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Россию вместо президента представит министр иностранных дел Сергей Лавров. В Пекине сообщили, что страну будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян.