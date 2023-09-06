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17:00, 6 сентября 2023Интернет и СМИ

Популярная блогерша рассказала о разводе с мужем после восьми лет брака

Блогерша Алина Левда (Ботановна) разводится с мужем после восьми лет брака

Фото: @botanovna_

Популярная блогерша Алина Левда, известная как Ботановна, заявила, что разводится с мужем после восьми лет брака. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Нас больше нет, но теплые воспоминания остались. На днях подписываем документы для суда», — сообщила блогерша.

Левда отметила, что они с мужем были вместе 13 лет, восемь из которых прожили в браке. Блогерша объяснила, что они с супругом разводятся через суд, так как имеют общих детей и совместное имущество. Она добавила, что не испытывает радости из-за развода.

По словам Левды, и она, и ее муж понимают, какие ошибки в отношениях привели к расставанию. «Я благодарю себя за этот опыт, делаю выводы и иду дальше», — заключила блогерша.

Ранее о разводе с женой после 12 лет брака сообщил комик Денис Косяков. Он заявил, что его жена сильно изменилась за последнее время, и из-за этого он не видит их совместного будущего. Юморист назвал процесс расставания «сложной штукой».

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    Мария Большакова
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