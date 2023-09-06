Команда Дюбуа подала протест на результат поединка с Усиком

Команда британца Дюбуа подала протест на результат поединка с украинцем Усиком

Команда британского боксера Даниэля Дюбуа подала протест на результат поединка с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщил промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен, слова которого доступны на YouTube-канале Seconds Out.

Уоррен рассказал, что жалоба была доработана по всем правилам, после ее рассмотрения состоятся слушания. «Я хотел бы, чтобы они приняли правильное решение, надеюсь, они призовут к реваншу. Если быть реалистом, я не думаю, что они аннулируют результат боя. Он заслуживает реванша», — заявил он, добавив, что есть много фото- и видеоматериалов, на которых видно место удара и реакцию рефери.

27 августа Усик одержал победу над Дюбуа. Рефери зафиксировал победу украинца техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар в область живота, который судья счел нелегальным ударом ниже пояса. После этого Усик не мог подняться с настила и был вынужден взять тайм-аут.

Всего в карьере 36-летний Усик одержал 21 победу, ни разу не проиграв. Украинец защитил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе. 26-летний Дюбуа уступил второй раз, в его активе 19 побед.

