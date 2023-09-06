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19:56, 6 сентября 2023Экономика

Россия представила купюру в 100 БРИКС

Irna: посол России в ЮАР показал банкноту в 100 БРИКС

Фото: IRNA

Посол России в Южноафриканской Республике Илья Рогачев на встрече с послом ОАЭ Махашем Саид Аль Хамели в Претории представил банкноту в 100 БРИКС, передает иранское агентство Irna.

Эту банкноту Рогачев передал коллеге по случаю принятия ближневосточного государства в объединение. Отмечается, что купюру напечатали в России. На одной стороне банкноты изображены флаги пяти стран БРИКС, на другой — символы стран, которые должны войти в блок.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин выразил мнение, что в 2025 году США потеряют доминирующую экономическую позицию. Он также сказал, что создание единой валюты БРИКС может ускорить крах доллара.

Старший банкир ВЭБ.РФ и экс-замминистра финансов Сергей Сторчак, в свою очередь, называл проект создания единой валюты объединения утопией. Он считает, что в настоящее время странам-участницам нужно делать упор на налаживание процессов расчетов в национальных валютах между собой.

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    Мария Черкасова
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