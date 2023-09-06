Зафиксирован мировой всплеск рака среди лиц моложе 50 лет
Международная команда ученых зафиксировала за последние 30 лет мировой всплеск заболеваемости рака среди лиц моложе 50 лет. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Oncology.
Исследование проводилось с 1990 по 2019 год в 204 странах и регионах. Авторы рассмотрели статистику заболеваемости 29 видами рака лиц от 14 до 49 лет, а также последствия для здоровья и факторы риска.
Анализ показал, что в 2019 году число новых случаев онкологических заболеваний среди лиц моложе 50 лет составило 1,82 миллиона, что на 79 процентов больше по сравнению с 1990 годом. Наиболее часто встречался рак молочной железы, он же стал причиной наибольшего количества летальных исходов — 13,7 и 3,5 на 100 тысяч глобального населения соответственно.
Кроме того, за исследуемый период быстрее всего возросло число раннего рака трахеи и рака простаты. В то же время заболеваемость раком печени ежегодно снижалась примерно на 2,88 процента.
В 2019 году из-за онкологического заболевания ушли из жизни более миллиона человек в возрасте до 50 лет, что почти на 28 процентов выше, чем на момент начала исследования. Чаще всего преждевременный рак встречался в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.
Согласно прогнозам специалистов, к 2030 году число новых случаев рака с ранним началом возрастет еще на 31 процент. Наибольшему риску окажутся подвержены люди старше 40 лет. Причем происходит это по большей степени не из-за генетической предрасположенности, а из-за модифицируемых факторов. Такими, например, как рацион питания. Диеты с высоким содержанием красного мяса и соли и с низким содержанием фруктов и молока, а также потребление алкоголя значительно увеличивают вероятность заболевания раком.