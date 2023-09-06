Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:49, 6 сентября 2023Наука и техника

Зафиксирован мировой всплеск рака среди лиц моложе 50 лет

Зафиксирован мировой всплеск рака среди лиц моложе 50 лет за последние 30 лет

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Международная команда ученых зафиксировала за последние 30 лет мировой всплеск заболеваемости рака среди лиц моложе 50 лет. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Oncology.

Исследование проводилось с 1990 по 2019 год в 204 странах и регионах. Авторы рассмотрели статистику заболеваемости 29 видами рака лиц от 14 до 49 лет, а также последствия для здоровья и факторы риска.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Незримые убийцы Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Незримые убийцыУченые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
22 ноября 2019

Анализ показал, что в 2019 году число новых случаев онкологических заболеваний среди лиц моложе 50 лет составило 1,82 миллиона, что на 79 процентов больше по сравнению с 1990 годом. Наиболее часто встречался рак молочной железы, он же стал причиной наибольшего количества летальных исходов — 13,7 и 3,5 на 100 тысяч глобального населения соответственно.

Кроме того, за исследуемый период быстрее всего возросло число раннего рака трахеи и рака простаты. В то же время заболеваемость раком печени ежегодно снижалась примерно на 2,88 процента.

В 2019 году из-за онкологического заболевания ушли из жизни более миллиона человек в возрасте до 50 лет, что почти на 28 процентов выше, чем на момент начала исследования. Чаще всего преждевременный рак встречался в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.

Согласно прогнозам специалистов, к 2030 году число новых случаев рака с ранним началом возрастет еще на 31 процент. Наибольшему риску окажутся подвержены люди старше 40 лет. Причем происходит это по большей степени не из-за генетической предрасположенности, а из-за модифицируемых факторов. Такими, например, как рацион питания. Диеты с высоким содержанием красного мяса и соли и с низким содержанием фруктов и молока, а также потребление алкоголя значительно увеличивают вероятность заболевания раком.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Генералу Суровикину нашли «новую неплохую должность» после мятежа Пригожина. Что об этом известно?

    Блогерша предупредила о неожиданной опасности кроксов

    Срок задержания подозреваемой в хищении 136 миллионов рублей у Митволя продлили

    Россиян предупредили о рисках при проверке газового оборудования

    В России озвучили вывод после отказа Молдавии возвращать Москве долг за газ

    Пассажирка положила босую ногу на подлокотник попутчицы и возмутила ее вонью

    Подменявший лекарства на физраствор российский онколог арестован

    Спектакль казанского ТЮЗа номинировали на национальную премию

    Выпуск Android 14 задержали

    В Минцифры ответили о порядке работы сотрудников после атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости