Зафиксирован мировой всплеск рака среди лиц моложе 50 лет за последние 30 лет

Международная команда ученых зафиксировала за последние 30 лет мировой всплеск заболеваемости рака среди лиц моложе 50 лет. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Oncology.

Исследование проводилось с 1990 по 2019 год в 204 странах и регионах. Авторы рассмотрели статистику заболеваемости 29 видами рака лиц от 14 до 49 лет, а также последствия для здоровья и факторы риска.

Анализ показал, что в 2019 году число новых случаев онкологических заболеваний среди лиц моложе 50 лет составило 1,82 миллиона, что на 79 процентов больше по сравнению с 1990 годом. Наиболее часто встречался рак молочной железы, он же стал причиной наибольшего количества летальных исходов — 13,7 и 3,5 на 100 тысяч глобального населения соответственно.

Кроме того, за исследуемый период быстрее всего возросло число раннего рака трахеи и рака простаты. В то же время заболеваемость раком печени ежегодно снижалась примерно на 2,88 процента.

В 2019 году из-за онкологического заболевания ушли из жизни более миллиона человек в возрасте до 50 лет, что почти на 28 процентов выше, чем на момент начала исследования. Чаще всего преждевременный рак встречался в Северной Америке, Австралии и Западной Европе.

Согласно прогнозам специалистов, к 2030 году число новых случаев рака с ранним началом возрастет еще на 31 процент. Наибольшему риску окажутся подвержены люди старше 40 лет. Причем происходит это по большей степени не из-за генетической предрасположенности, а из-за модифицируемых факторов. Такими, например, как рацион питания. Диеты с высоким содержанием красного мяса и соли и с низким содержанием фруктов и молока, а также потребление алкоголя значительно увеличивают вероятность заболевания раком.

