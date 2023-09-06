Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:45, 6 сентября 2023Бывший СССР

Глава СНБО предсказал Украине трудную зиму

Глава СНБО Данилов заявил, что зима на Украине будет трудной
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Anatolii Siryk / Globallookpress.com

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предсказал стране трудную зиму. Его слова приводит издание Klymenko Time.

Политик отметил, что вопрос прохождения отопительного сезона неоднократно поднимался на Ставке верховного главнокомандующего. Однако местные власти должны сами позаботиться о том, чтобы у населения была электроэнергия.

«Этот вопрос не решается в кабинете президента или премьер-министра», — заявил Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего республики оценил готовность энергосистемы страны к зиме. «Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание», — отметил глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    США объявили о новом пакете помощи Киеву и передаче снарядов с обедненным ураном

    В США раскрыли подробности о переговорах по Украине

    Герой России объяснил причины краха методов НАТО на Украине

    В США высказались о вероятности встречи Байдена с Си Цзиньпином в Сан-Франциско

    Байден в ближайшее время встретится с Зеленским

    Российский офицер рассказал о боях за Работино

    Солист «На-на» рассказал о болезни сына

    «Торпедо» обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

    США анонсировали новый пакет помощи Украине

    Мэр Кишинева потребовал от властей Молдавии отчитаться о расходе денег Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости