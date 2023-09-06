Глава СНБО предсказал Украине трудную зиму

Глава СНБО Данилов заявил, что зима на Украине будет трудной

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предсказал стране трудную зиму. Его слова приводит издание Klymenko Time.

Политик отметил, что вопрос прохождения отопительного сезона неоднократно поднимался на Ставке верховного главнокомандующего. Однако местные власти должны сами позаботиться о том, чтобы у населения была электроэнергия.

«Этот вопрос не решается в кабинете президента или премьер-министра», — заявил Данилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего республики оценил готовность энергосистемы страны к зиме. «Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание», — отметил глава государства.

