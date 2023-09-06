Зеленский оценил подготовку Украины к зиме словами «есть над чем работать»

Глава Украины Зеленский: в подготовке энергосистемы к зиме есть над чем работать

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего республики оценил состояние готовности энергосистемы страны к зиме. Об этом Зеленский написал в Telegram.

«Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения. К этой теме будет особое внимание», — написал он.

В ходе заседания со своими докладами также выступили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-премьер Александр Кубраков, а также представители энергетического сектора.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о начале массовых обысков по всей стране из-за злоупотреблений при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры.