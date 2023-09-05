На Украине начались массовые обыски

СБУ начала более 20 обысков из-за злоупотреблений при восстановлении энергетики

Массовые обыски начались на Украине из-за злоупотреблений при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проводят более 20 обысков в нескольких областях Украин в рамках ранее открытого уголовного производства. В пресс-службе СБУ подчеркнули, что мероприятия проходят в соответствии с украинским законодательством.

Утром 5 сентября исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил о проведении СБУ обыска в его квартире. По его словам, основанием тому послужило решение Шевченковского суда Киева.

Ранее сообщалось, что в результате восстановительных, а также плановых ремонтных работ на Украине без электричества остались более 400 населенных пунктов. Как отмечалось, доступный объем мощностей в энергосистеме ограничен. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, половина объектов энергетики страны имеет повреждения, а часть из них полностью разрушена.

Согласно оценке замглавы Минэнерго Украины Фарида Сафарова, для восстановления энергосистемы страны требуется 11 миллиардов долларов, из них три миллиарда долларов необходимы в 2023 году.