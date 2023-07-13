На Украине назвали стоимость восстановления энергосистемы страны

Минэнерго Украины заявило, что для восстановления энергосистемы страны требуется $11 млрд

Замглавы Минэнерго Украины Фарид Сафаров заявил, что для восстановления энергосистемы страны требуется 11 миллиардов долларов. Его цитирует РИА Новости.

«Если говорить об общей стоимости средств, которые необходимы для восстановления энергетики, это примерно 11 миллиардов долларов. К этой цифре мы вышли вместе с Всемирным банком», — сказал он.

Сафаров уточнил, что в 2023 году необходимо три миллиарда долларов для восстановления энергетической инфраструктуры, из которых 2,2 миллиарда нужны на соответствующие работы и покупку материалов.

10 июля компания «Укрэнерго» сообщила, что в результате восстановительных, а также плановых ремонтных работ на Украине без электричества остались более 400 населенных пунктов. Как отмечалось, доступный объем мощностей в энергосистеме ограничен. Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что половина объектов энергетики страны имеет повреждения, а часть из них полностью разрушена.