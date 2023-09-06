Мужчина подарил возлюбленной украденные на свидании с другой девушкой туфли
Мужчина подарил возлюбленной туфли, которые украл на свидании с другой девушкой. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok.
Блогерша с никнеймом @nextlevellexuss из Нью-Йорка рассказала, что познакомилась с 23-летним мужчиной по имени Джошуа в одном из модных районов Манхэттена, после чего он пригласил ее на романтическую встречу. Позже она вспомнила, что уже видела его в приложении Tinder.
По словам автора ролика, между парой не возникло чувств, однако инфлюэнсерша согласилась встретиться снова и провела с ним ночь. «Прежде чем мы уснули, мы долго разговаривали о моде, и он заявлял, что мечтает о туфлях с отделенным большим пальцем, которые были у меня», — рассказала она.
Наутро Джошуа покинул квартиру избранницы, а затем она обнаружила, что ее обувь фасона «Мэри Джейн» с носком таби, стоимость которых составляет 990 долларов, пропала. «Он украл мои туфли. Мораль этой истории такова: не спите с этим придурком по имени Джошуа в Tinder», — посетовала юзерша.
Ролик стал вирусным, подписчики нашли мужчину в сети и увидели, что тот подарил туфли своей новой девушке. Как утверждает блогерша, вначале мошенник не признавал своей вины, а позже предложил ей 1000 долларов в качестве моральной компенсации. В итоге мужчина вернул пострадавшей вещи.
«Я просто девушка, которая хотела вернуть свои туфли и предупредить других об этом социопате», — высказалась она.
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