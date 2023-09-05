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17:24, 5 сентября 2023Ценности

Женщина перегрызла трос в магазине ради кражи нового iPhone и попала на видео

Китаянка Цю перегрызла трос с новым iPhone 14 Plus в магазине и попала на видео

Кадр: SCMP

Женщина нашла необычный способ украсть новый iPhone из магазина в Китае. Соответствующий материал публикует South China Morning Post.

На размещенных кадрах видно, как покупательница с фамилией Цю перегрызла противоугонный трос на прилавке, к которому был прикреплен iPhone 14 Plus стоимостью 960 долларов (94 тысячи рублей). Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел в одном из салонов связи в провинции Фуцзянь.

Известно, что благодаря камерам нарушительницу смогли найти уже через 30 минут. Полицейские арестовали китаянку на выходе из собственного дома и впоследствии оштрафовали ее на стоимость смартфона. По словам героини материала, она планировала приобрести новый iPhone, однако, увидев его цену, решилась на кражу.

В мае появилась информация о том, что сотрудники Wildberries обокрали маркетплейс более чем на полмиллиарда рублей. С января 2022 года работники компании меняли ценники на дорогих товарах, а потом сами выкупали их по низкой стоимости. Отмечается, что они вносили изменения в базу данных Wildberries. Например, стоимость продукта, которая достигала 100 тысяч рублей, неизвестным способом снижалась до 100 рублей.

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    Карина Черных
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