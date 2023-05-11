Сотрудники Wildberries обокрали маркетплейс на 654 миллиона рублей

Сотрудники Wildberries меняли ценники на товарах, обокрав маркетплейс на сотни миллионов

Сотрудники Wildberries обокрали маркетплейс более чем на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно информации, с января 2022 года работники компании меняли ценники на дорогих товарах, а потом сами выкупали их по низкой стоимости. Отмечается, что они вносили изменения в базу данных Wildberries. Так, например, стоимость продукта, которая достигала 100 тысяч рублей, неизвестным способом снижалась до 100 рублей.

На данный момент устанавливаются личности сотрудников, которые были задействованы в произошедшем. В свою очередь, руководство маркетплейса оценило ущерб в 654 миллиона рублей.

В апреле сообщалось, что Wildberries раскрыл аферу с подменой золотых изделий в двух партнерских пунктах выдачи заказов. Тогда стало известно, что владельцы двух партнерских ПВЗ в Москве подменивали золотые изделия на дешевую бижутерию при возврате товаров на склад. На текущий момент служба безопасности компании устанавливает масштабы хищений, но уже понятно, что общий размер ущерба превышает несколько миллионов рублей, отметили в маркетплейсе.