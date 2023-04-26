Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:13, 26 апреля 2023Ценности

Сотрудников пункта выдачи Wildberries поймали на подмене золотых изделий

Wildberries: сотрудники ПВЗ в Москве подменяли золотые изделия бижутерией

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Маркетплейс Wildberries раскрыл аферу с подменой золотых изделий в двух партнерских пунктах (ПВЗ) выдачи заказов. О деталях мошеннической схемы пресс-служба компании рассказала «Ленте.ру».

Владельцы двух партнерских пунктов выдачи заказов в Москве подменивали золотые изделия на дешевую бижутерию при возврате товаров на склад, сообщили в Wildberries. На текущий момент служба безопасности компании устанавливает масштабы хищений, но уже понятно, что общий размер ущерба превышает несколько миллионов рублей, отметили в маркетплейсе.

«Как только в компании раскрыли схему аферы, было принято решение о расторжении договоров с мошенниками и обращении в полицию. Но "владельцы" ПВЗ пошли ва-банк: вслед за украденным золотом решили также присвоить себе и свыше тысячи товаров, которые находились в этих самовывозах: одежду, обувь, косметику, электронику, детские товары и так далее на общую сумму порядка 1,6 миллиона рублей. Большая часть этих товаров принадлежит партнерам Wildberries — представителям малого бизнеса, которые продают их через платформу», — поделились в пресс-службе.

Известно, что платформа уже подала заявление в полицию. Покупатели от действий «золотоискателей» не пострадали: служба безопасности быстро пресекла схему, утверждают в компании.

Ранее двое профессоров российских вузов поверили телефонным мошенникам, представлявшимся сотрудниками Центробанка, и перевели им свои сбережения в размере 8,5 миллиона рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
В «Азове» рассказали о планах по захвату российских городов
Опубликовано фото победительницы конкурса «Миссис Москва 2023»
Меньшиков заявил об отсутствии актерских способностей у Бодрова-младшего
Первый магазин пришедшего на смену Zara бренда открылся в Москве
Покупку Microsoft Activision Blizzard заблокировали
Армия России уничтожила до 300 солдат и наемников ВСУ на донецком направлении
Минобороны заявило о пресечении действий диверсантов ВСУ в ЛНР и под Харьковом
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских военных и наемников в Артемовске
США заявили о намерении Южной Кореи подтвердить безъядерный статус
В Русский дом на Кипре бросили коктейли Молотова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.