Двое профессоров российских вузов отдали мошенникам восемь миллионов рублей

Телефонные мошенники обманом похитили у двух профессоров российских вузов 8,5 млн рублей

Двое профессоров российских вузов поверили представлявшимся сотрудниками Центробанка телефонным мошенникам и перевели им свои сбережения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пострадавшие — преподаватели МГУ и МГТУ 63 и 85 лет. Им позвонили аферисты и запугали тем, что у них крадут средства на банковских счетах. Профессорам предложили спасти сбережения, отправив переводом на «безопасные счета». Потерпевшие выполнили указания: один перевел мошенникам семь миллионов рублей, второй — полтора миллиона рублей.

После этого они поняли, что стали жертвами аферистов и обратились в полицию.

24 апреля сообщалось, что мошенники за полгода обманом получили от бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова 44,3 миллиона рублей. С ноября 2022-го по апрель 2023 года неизвестные от имени сотрудников Центробанка звонили Безверхову через мессенджер.