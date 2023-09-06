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10:04, 6 сентября 2023Россия

Два дрона сбросили боеприпасы на граничащий с Украиной российский регион

Губернатор Гладков: два дрона сбросили боеприпасы на Белгородскую область
архивное фото

архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области два беспилотника сбросили боеприпасы на населенные пункты. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Сначала беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил осколочный боеприпас в селе Солнцевка Белгородского района. Тогда никто не пострадал. Затем под удар попала окраина хутора Климово — там с дрона сбросили осколочный гранатометный выстрел, последствий удалось избежать.

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«В Валуйском городском округе в селе Логачевка сбит квадрокоптер противника, в селе Вериговка сбит БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет», — сообщил глава региона.

Вечером в среду, 5 сентября, Минобороны заявило об уничтожения беспилотника в небе над Белгородской областью системой противовоздушной обороны (ПВО).

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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