Два дрона сбросили боеприпасы на граничащий с Украиной российский регион

Губернатор Гладков: два дрона сбросили боеприпасы на Белгородскую область

В Белгородской области два беспилотника сбросили боеприпасы на населенные пункты. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Сначала беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил осколочный боеприпас в селе Солнцевка Белгородского района. Тогда никто не пострадал. Затем под удар попала окраина хутора Климово — там с дрона сбросили осколочный гранатометный выстрел, последствий удалось избежать.

«В Валуйском городском округе в селе Логачевка сбит квадрокоптер противника, в селе Вериговка сбит БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет», — сообщил глава региона.

Вечером в среду, 5 сентября, Минобороны заявило об уничтожения беспилотника в небе над Белгородской областью системой противовоздушной обороны (ПВО).

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.