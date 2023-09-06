Фанаты оценили фигуру 48-летней звезды «Отчаянных домохозяек» в купальнике

Фанаты оценили фигуру американской актрисы Евы Лонгории на новом фото в откровенном наряде. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» примерила слитный купальник на широких бретелях с глубоким декольте, который частично оголил ее грудь. При этом на снимке видно, что тело звезды выглядит упругим и подтянутым. Лонгория дополнила свой образ соломенной шляпой, солнцезащитными очками и золотым кулоном на шее.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем написали в комментариях под постом. «Красивая, сексуальная, безупречная, совершенство», «Очень красивая и потрясающая», «Ева Лонгория определенно самая горячая», «Эффектно», — высказывались они.

В июле Ева Лонгория показала внешность без макияжа. На размещенном кадре было видно, что на лице знаменитости отсутствует косметика, а ее волосы уложены в расслабленную прическу. При этом звезда была запечатлена в черно-белом облегающем костюме у шезлонга.

