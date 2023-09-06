Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:22, 6 сентября 2023Ценности

Фанаты оценили фигуру 48-летней звезды «Отчаянных домохозяек» в купальнике

Фото: @evalongoria

Фанаты оценили фигуру американской актрисы Евы Лонгории на новом фото в откровенном наряде. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» примерила слитный купальник на широких бретелях с глубоким декольте, который частично оголил ее грудь. При этом на снимке видно, что тело звезды выглядит упругим и подтянутым. Лонгория дополнила свой образ соломенной шляпой, солнцезащитными очками и золотым кулоном на шее.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем написали в комментариях под постом. «Красивая, сексуальная, безупречная, совершенство», «Очень красивая и потрясающая», «Ева Лонгория определенно самая горячая», «Эффектно», — высказывались они.

В июле Ева Лонгория показала внешность без макияжа. На размещенном кадре было видно, что на лице знаменитости отсутствует косметика, а ее волосы уложены в расслабленную прическу. При этом звезда была запечатлена в черно-белом облегающем костюме у шезлонга.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    США объявили о новом пакете помощи Киеву и передаче снарядов с обедненным ураном

    Жители села в Приморье оказались вынуждены идти на работу по морю

    Россиянка заподозрила мужчину в шантаже и домогательствах дочери-подростка

    Мужчина подарил возлюбленной украденные на свидании с другой девушкой туфли

    Российского стримера задержали за хищение пяти миллионов рублей

    В Японии упали цены на подержанные авто после запрета на поставки в Россию

    МИД России выразил надежду на мудрость армянского народа

    Байден разочаровался отсутствием Си Цзиньпина на G20

    Россиянина арестовали за отмывание денег на популярном курорте Азии

    Ведущая «Дома-2» высказалась об обнаженных фотосессиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости