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17:25, 6 сентября 2023Ценности

Россиянка попыталась провезти в страну часы за семь миллионов рублей и попалась

Пассажирка из ОАЭ попыталась провезти в Россию часы за семь миллионов рублей

Фото: Telegram-канал Федеральной таможенной службы

Женщина, летевшая из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), попыталась провезти в страну дорогостоящие часы люксового бренда Chopard без декларирования и попалась. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что при досмотре багажа инспекторы обнаружили у россиянки фирменную упаковку упомянутой марки. При этом сам швейцарский аксессуар стоимостью 7 миллионов рублей находился на руке у пассажирки.

«Экспертиза установила, что корпус изделия выполнен из золота 750-й пробы с вставками из бриллиантов. За контрабанду драгметаллов, относящихся к перечню стратегически важных товаров, женщине грозит уголовная ответственность», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре житель Санкт-Петербурга решил продать старинное кольцо за 48,4 миллиарда рублей. По словам мужчины, украшение изготовил ученик итальянского скульптора Микеланджело Бенвенуто Челлини более 500 лет назад.

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    Екатерина Ештокина
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