Россиянин решил продать старинное кольцо за 48,4 миллиарда рублей

Петербуржец Кузнецов решил продать старинное кольцо за 48,4 миллиарда рублей

Житель Санкт-Петербурга Анатолий Кузнецов решил продать старинное кольцо за 48,4 миллиарда рублей. Соответствующий материал публикует «Комсомольская правда».

Россиянин рассказал, что ювелирное изделие с рубином 7,5 карата высшей категории самого редкого и ценного оттенка «голубиная кровь» выполнено из золота с серебряной накладкой в виде стрелы или копья, которое огибает его дужку. При этом на самом камне вырезан герб польского города Замосць.

По словам мужчины, украшение изготовил ученик итальянского скульптора Микеланджело Бенвенуто Челлини более 500 лет назад.

«Кольцо досталось мне от моей бабушки-армянки, а ей от ее бабушки... Я знаю, что мои предки жили в польском городе Замосць. Его основал канцлер и богатейший человек XVI века Ян Замойский. Как перстень оказался в нашей семье и уж тем более как очутился в России, ума не приложу. Жалею, что плохо интересовался историей семьи», — посетовал он.

Как утверждает собеседник издания, эксперты-ювелиры оценили драгоценность в 500 миллионов долларов (48,4 миллиарда рублей). «Я бы хотел, чтобы эта ценность принадлежала государству и любой желающий мог ей полюбоваться, поэтому я решил продать перстень Эрмитажу», — признался владелец кольца.

В свою очередь, геммолог Научно-исследовательского независимого центра экспертиз имени Бенуа Анна Вакшина заявила, что максимальная оценка данного изделия составляет более одного миллиона долларов (96,6 миллиона рублей).

В августе актриса и художница Риган Мишель из Канады сделала покупку в секонд-хенде и удивилась ценной находке. Девушка рассказала, что посетила комиссионный магазин, где наткнулась на красную деревянную шкатулку для украшений. Канадка приподняла выступающую часть ящика, служившую в качестве держателя ювелирных изделий, и нашла под ней золотое кольцо.