Девушка купила шкатулку в секонд-хенде и удивилась ценной находке

Актриса и художница Риган Мишель из Канады сделала покупку в секонд-хенде и удивилась ценной находке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка с никнеймом @bubblegumknees в соцсети рассказала, что посетила комиссионный магазин, где наткнулась на красную деревянную шкатулку для украшений. Юзерша решила приобрести изделие, отметив, что оно выглядело пустым. Однако впоследствии она услышала раздающийся изнутри шум.

Так, канадка приподняла часть ящика, которая выступала в качестве держателя ювелирных изделий, и нашла под ним золотое кольцо. При этом пользовательница сети отметила, что испытала странные чувства, когда примерила украшение. По словам Мишель, она собирается выяснить, кому ранее принадлежал данный предмет, и найти его законного владельца.

В феврале блогерша Элла Роуз покопалась в мусоре из американского универмага Burlington и также удивилась ценным находкам. На размещенных кадрах девушка показала, что обнаружила два рюкзака марки Adidas, косметичку бренда Guess и набор духов Polo Club. Также юзерша продемонстрировала сумку и рюкзак Steve Madden, который стоит 90 долларов.