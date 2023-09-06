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12:38, 6 сентября 2023Интернет и СМИ

В Британии заявили о сигнале Польши в адрес России

Express: Польша послала сигнал Путину, усилив оборону на границе с Россией

Фото: Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польша послала сигнал президенту России Владимиру Путину, усилив оборону на границе с Россией. Об этом пишет британское издание Express.

«Правящая в Польше националистическая партия "Право и справедливость" отдает приоритет обороне на фоне опасений роста нестабильности на восточной границе страны», — отмечается в статье.

Журналисты газеты заявили, что польские власти планируют приобрести еще шесть американских батарей системы противоракетной обороны Patriot, чтобы усилить безопасность своей границы с Россией.

5 сентября президент Польши Анджей Дуда заявил, что в 2024 году Варшава потратит на оборону 137 миллиардов злотых (33 миллиарда долларов). «Это сумма, которая впечатляет весь мир, это более четырех процентов нашего ВВП», — сказал он. Дуда отметил, что польский солдат должен быть хорошо вооружен. Также он упомянул угрозу, возникающую «за восточными границами».

Ранее Польша и страны Прибалтики пригрозили полностью закрыть границы с Белоруссией. Они потребовали от президента страны Александра Лукашенко убрать частную военную компанию «Вагнер» с территории республики.

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    Олег Давыдов
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