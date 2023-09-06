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12:09, 6 сентября 2023Силовые структуры

В трех российских городах прошли задержания сторонников Навального

RT: трех спонсоров ФБК задержали в Москве, Красноярске и Нижнем Новгороде

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Силовики задержали трех спонсоров ФБК (признан иноагентом, экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) за финансирование экстремистской деятельности. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также у задержанных — Ильи Старцева в Москве, Глеба Калинычева в Нижнем Новгороде и Андрея Новокрещеных в Красноярске — были проведены обыски.

В настоящее время следователи решают вопрос об избрании им меры пресечения. Источник издания указал, что правоохранительные органы намерены устанавливать других спонсоров экстремистов.

4 августа Мосгорсуд приговорил к 19 годам колонии Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) по делу о создании экстремистского сообщества.

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    Любовь Ширижик
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