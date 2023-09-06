Лидер Габона разрешил отстраненному президенту выехать за границу

Лидер Габона разрешил отстраненному президенту Али Бонго выехать за границу

Лидер переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту Али Бонго Ондимба выехать за границу по состоянию здоровья, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мятежников.

«Учитывая состояние здоровья бывшего президента республики Али Бонго свободен в передвижениях», — сказал Нгема.

Он добавил, что бывший глава государства может покинуть Габон для прохождения медицинского контроля.

30 августа в Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных заявила, что теперь они возглавляют Габонскую Республику, и сообщила о роспуске институтов власти.

Это произошло сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования. Глава государства был помещен под домашний арест, его сын задержан.

