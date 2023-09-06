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23:35, 6 сентября 2023Мир

Лидер Габона разрешил отстраненному президенту выехать за границу

Лидер Габона разрешил отстраненному президенту Али Бонго выехать за границу
Али Бонго Ондимба

Али Бонго Ондимба. Фото: David Honl / Globallookpress.com

Лидер переходного периода Габона Брис Олиги Нгема разрешил отстраненному президенту Али Бонго Ондимба выехать за границу по состоянию здоровья, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мятежников.

«Учитывая состояние здоровья бывшего президента республики Али Бонго свободен в передвижениях», — сказал Нгема.

Он добавил, что бывший глава государства может покинуть Габон для прохождения медицинского контроля.

30 августа в Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных заявила, что теперь они возглавляют Габонскую Республику, и сообщила о роспуске институтов власти.

Это произошло сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования. Глава государства был помещен под домашний арест, его сын задержан.

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    Марина Совина
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