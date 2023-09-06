Главный импортер российской нефти назвал свои закупки помощью мировой экономике

Oil and Natural Gas Corporation: импорт российской нефти в Индию помог Европе

Закупки российской нефти Индией помогли мировой экономике и стали «беспроигрышной ситуацией». Об этом на ежегодной энергетической конференции APPEC заявил исполнительный директор крупнейшей нефтяной компании страны Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) К.С. Рамеш, его словам приводит CNBC.

«Импортируя нефть из России, Индия также помогла мировой экономике, высвободили некоторое количество нефти в Персидском заливе для других стран, особенно Европы», — отметил он. В свою очередь, экономика Индии выиграла от снижения цен на российское сырье, заявил Рамеш. «[Это оказывает] огромное влияние на нашу экономику, с точки зрения содействия ее росту», — добавил исполнительный директор ONGC, назвав цену российской нефти «крайне разумной».

Тем не менее главный покупатель нефти из Россси планирует продолжать инвестировать средства в разработку возможности нефтяной добычи внутри страны. «Мы планируем вложить немного средств в геологоразведку», — сообщил Рамеш, напомнив о выделенных на эти цели инвестициях в размере около 44 миллиардов долларов на следующие три года.

По данным индийской статистики, в июле средняя стоимость российской нефти в индийских портах составила 68,09 доллара за баррель, что стало минимумом за полтора года — с момента, когда роль Индии в российском экспорте резко возросла. Месяцем ранее цена барреля была немногим выше — 68,16 доллара, а в июле 2022 года — 99,58 доллара. Речь идет не о той стоимости, что прописывается в потолке цен на нефть и отражается в статистике Минфина, а о цене для покупателя, которая включает доставку и страховку. В случаях с Россией этими вопросами занимаются сами продавцы.

За первые пять месяцев 2023 года Россия нарастила поставки нефти в Индию в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 37 миллионов тонн. Россия является крупнейшим поставщиком этого сырья в республику, за ней следуют Ирак (21,4 миллиона тонн) и Саудовская Аравия (17,5 миллиона тонн).

