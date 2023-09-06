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14:41, 6 сентября 2023Мир

Глава МИД Индии рассказал о встрече с Лавровым

Глава МИД Индии Джайшанкар обсудил с Лавровым сотрудничество Нью-Дели и Москвы
Субраманьям Джайшанкар

Субраманьям Джайшанкар. Фото: Amr Alfiky / Reuters

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Джакарте обсудил сотрудничество Нью-Дели и Москвы, а также вопросы, касающиеся G20. Об этом глава индийского внешнеполитического ведомства рассказал в соцсети Х (ранее Twitter).

«Приятно встретиться с министром иностранных дел Лавровым в Джакарте на полях Восточноазиатского саммита. [Состоялась] полезная оценка нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества», — написал он.

Глава МИД России Сергей Лавров в среду прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. «Сергей Лавров прибыл в Джакарту. Прием душевный», — написала дипломат.

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    Виктория Кондратьева
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