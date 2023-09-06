Лавров прибыл в Индонезию

Глава МИД России Лавров прибыл в Джакарту на 18-й Восточноазиатский саммит

Глава МИД России Сергей Лавров в среду прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сергей Лавров прибыл в Джакарту. Прием душевный», — написала дипломат.

Ранее сообщалось, что Лавров 7-8 сентября после Восточноазиатского саммита в Джакарте прибудет с визитом в Бангладеш, где встретится с премьер-министром страны и своим бангладешским коллегой.

До этого стало известно, что глава МИД России выступит на Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. На предстоящей сессии Генассамблеи российская сторона будет «выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств», добавили в МИД РФ.