Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:54, 6 сентября 2023Мир

Лавров прибыл в Индонезию

Глава МИД России Лавров прибыл в Джакарту на 18-й Восточноазиатский саммит

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров в среду прибыл в столицу Индонезии Джакарту, где 7 сентября пройдет 18-й Восточноазиатский саммит. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сергей Лавров прибыл в Джакарту. Прием душевный», — написала дипломат.

Ранее сообщалось, что Лавров 7-8 сентября после Восточноазиатского саммита в Джакарте прибудет с визитом в Бангладеш, где встретится с премьер-министром страны и своим бангладешским коллегой.

До этого стало известно, что глава МИД России выступит на Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. На предстоящей сессии Генассамблеи российская сторона будет «выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств», добавили в МИД РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне. Каковы выводы независимой комиссии?

    В Чехии допустили проведение выборов на Украине

    Джонни Депп прокомментировал слухи о романе со звездой «Уэнсдэй»

    Протеже Шляпы-младшего осужден на десятилетний срок

    Наоми Уоттс рассказала о преимуществах секса в менопаузу

    Доктор Павлова назвала способ улучшить работу сердца у мужчин без таблеток

    В России предложили запретить деятельность микрофинансовых организаций

    Володин анонсировал замену списанных машин депутатов на российские марки авто

    Курс доллара превысил 98 рублей

    В ЛНР рассказали о попытке Киева остановить прорыв под Купянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости