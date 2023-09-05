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13:22, 5 сентября 2023Мир

МИД России анонсировал визит Лаврова в Бангладеш

Захарова: Лавров посетит Бангладеш и встретится с премьер-министром страны

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров прибудет с визитом в Бангладеш, где встретится с премьер-министром страны и своим бангладешским коллегой. Об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«7-8 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Народную Республику Бангладеш с рабочим визитом. Программа визита включает встречу с премьер-министром этой страны, а также переговоры с министром иностранных дел», — заявила Захарова.

Отмечается, что Лавров посетит Бангладеш после Восточноазиатского саммита в Джакарте, который пройдет 7 сентября.

Ранее стало известно, что глава МИД России выступит на Генеральной Ассамблее ООН, которая пройдет с 19 по 26 сентября в Нью-Йорке. На предстоящей сессии Генассамблеи российская сторона будет «выступать за восстановление роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в обеспечении и гармонизации интересов всех государств», добавили в МИД РФ.

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    Максим Габриелян
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