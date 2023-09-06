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15:48, 6 сентября 2023Наука и техника

Задержку выхода самого дорогого iPhone 15 подтвердили

iPhone 15 Pro Max выйдет в продажу с задержкой на четыре недели

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Компания Apple будет вынуждена отложить выпуск самого дорогого нового смартфона. Об этом в своем X (бывший Twitter) заявил известный инсайдер под ником Tech_Reve.

По информации специалиста, iPhone 15 Pro Max задержится в продаже. Скорее всего, флагман будет доступен для заказа через четыре недели после того, как Apple выпустит iPhone 15, 15 Plus и 15 Pro. Главной причиной срыва Tech_Reve назвал проблемы у поставщика сенсоров камеры Sony, который не успеет поставить необходимое количество компонентов в срок.

Автор отметил, что Sony также сталкивалась с проблемой производства сенсоров для моделей iPhone 15 и 15 Plus, однако, судя по всему, смогла наладить поставки. Таким образом, инсайдер подтвердил информацию авторитетного аналитика Мин-Чи Ко о том, что iPhone 15 Pro Max задержится в продаже на несколько недель.

Анонс новых смартфонов Apple ожидается 12 сентября. По мнению инсайдеров, продажи на модели откроются 22 сентября. В этом случае iPhone 15 Pro Max должен появиться на рынке в середине-конце октября.

Ранее в «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что смартфоны серии iPhone 14 поставили рекорд по продажам в количественном выражении в 2023 году среди всех телефонов Apple в России. При этом самым популярным смартфоном Apple за указанный период оказался iPhone 13.

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    Андрей Ставицкий
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