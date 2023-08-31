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13:38, 31 августа 2023Наука и техника

Выход iPhone 15 Pro Max оказался под угрозой

9to5Mac: выход iPhone 15 Pro Max в продажу может задержаться на 3-4 недели

Фото: Jason Lee / Reuters

Выход самого дорогого флагмана Apple в продажу может задержаться из-за проблем на производстве. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По словам известного аналитика Мин-Чи Ко, американская компания запустила iPhone 15 Pro Max в производство в последнюю очередь, поэтому график выпуска устройства отстает от сроков выхода других моделей. Также Apple столкнулась с проблемами, из-за которых появление флагмана в продаже может задержаться на три-четыре недели. 29 августа компания Тима Кука заявила, что осенняя презентация гаджетов состоится 12 сентября.

Ко уточнил, что поставщики IT-гиганта столкнулись с проблемами при производстве нового титанового корпуса, который получит 15 Pro Max. Проблема заключается в «высокой сложности обработки и значительных изменениях конструкции во время разработки». Также оказалось, что из-за определенных сложностей в Apple решили отказаться от твердотельных кнопок регулировки громкости, которые должен был получить 15 Pro Max. Судя по всему, своевременному появлению остальных моделей серии iPhone 15 в продаже ничего не угрожает.

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В своем отчете Мин-Чи Ко конкретизировал, что в ходе разработки iPhone 15 Pro Max инженеры Apple столкнулись с проблемой компоновки блоков аккумулятора, но справились с ней. Также в компании твердо решили выбрать титан в качестве материала для корпуса флагмана, так как он легче и прочнее алюминия и стали.

В конце августа о возможной задержке в производстве iPhone 15 Pro Max изданию 9to5Mac рассказал анонимный источник. По словам специалиста, флагман будет доступен для покупки в начале октября.

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    Андрей Ставицкий
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