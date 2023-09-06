В ООН прокомментировали передачу Украине снарядов с обедненным ураном

В ООН выразили обеспокоенность передачей Украине снарядов с обедненным ураном

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал передачу США снарядов с обедненным ураном Украине, о которой было объявлено 6 сентября. Его слова приводит РИА Новости.

Хак выразил обеспокоенность организации по поводу применения таких снарядов в любой точке мира. Она «была постоянно и сохраняется до сих пор», указал он.

«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном», — добавил представитель генсека ТАСС.

В апреле Хак также выражал обеспокоенность передачей Великобританией Киеву подобных снарядов.

В среду США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном.