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21:02, 6 сентября 2023Мир

В ООН прокомментировали передачу Украине снарядов с обедненным ураном

В ООН выразили обеспокоенность передачей Украине снарядов с обедненным ураном

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал передачу США снарядов с обедненным ураном Украине, о которой было объявлено 6 сентября. Его слова приводит РИА Новости.

Хак выразил обеспокоенность организации по поводу применения таких снарядов в любой точке мира. Она «была постоянно и сохраняется до сих пор», указал он.

«Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном», — добавил представитель генсека ТАСС.

В апреле Хак также выражал обеспокоенность передачей Великобританией Киеву подобных снарядов.

В среду США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном.

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    Антон Похиляк
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