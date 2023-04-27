В ООН обеспокоились передачей Украине снарядов с обедненным ураном

Представитель ООН Хак выразил обеспокоенность передачей Киеву снарядов с обедненным ураном

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выразил обеспокоенность передачей Киеву снарядов с обедненным уранов и использованием вооружений подобного типа во всем мире, в том числе на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Вам хорошо известно о нашей обеспокоенности использованием обедненного урана повсюду в мире, что касается и этого», — указал чиновник.

Он также ответил на вопрос, должна ли Великобритания заниматься ликвидацией последствий использования таких снарядов. Он переадресовал вопрос британским властям, еще рад подчеркнув, что ООН обеспокоена любым размещением подобных вооружений где-либо в мире.

Ранее стало известно, что Лондон направил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. В Лондоне также подчеркнули, что у страны нет обязательств производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта.

