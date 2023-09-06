На Украине приняли нового главу Антимонопольного комитета

Верховная Рада поддержала назначение Кириленко главой Антимонопольного комитета

Верховная Рада Украины приняла назначение Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета республики. Об этом сообщает украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Кириленко с поста главы военно-гражданской администрации (ВГА) подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).

5 сентября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что увольнение Кириленко с занимаемой должности было согласовано украинским правительством.