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14:21, 6 сентября 2023Бывший СССР

На Украине приняли нового главу Антимонопольного комитета

Верховная Рада поддержала назначение Кириленко главой Антимонопольного комитета

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины приняла назначение Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета республики. Об этом сообщает украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Кириленко с поста главы военно-гражданской администрации (ВГА) подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).

5 сентября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что увольнение Кириленко с занимаемой должности было согласовано украинским правительством.

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