Зеленский уволил главу ВГА подконтрольной Киеву части ДНР
Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР Кириленко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу военно-гражданской администрации (ВГА) подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) Павла Кириленко. Соответствующий указ опубликован на его сайте.
Согласно документу, Кириленко уволен с должности согласно поданному им заявлению.
Ранее Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова 3 сентября. Новым министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. 4 сентября и Резников, и Умеров подали заявления об освобождении их от занимаемых должностей.
28 августа Резников рассказал, что не обсуждал с президентом страны возможность отставки. Однако он отметил, что согласился бы на это предложение, и назвал свою должность Голгофой.