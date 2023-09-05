Зеленский уволил главу ВГА подконтрольной Киеву части ДНР

Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР Кириленко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу военно-гражданской администрации (ВГА) подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) Павла Кириленко. Соответствующий указ опубликован на его сайте.

Согласно документу, Кириленко уволен с должности согласно поданному им заявлению.

Ранее Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова 3 сентября. Новым министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. 4 сентября и Резников, и Умеров подали заявления об освобождении их от занимаемых должностей.

28 августа Резников рассказал, что не обсуждал с президентом страны возможность отставки. Однако он отметил, что согласился бы на это предложение, и назвал свою должность Голгофой.