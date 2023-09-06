Кота-наркокурьера поймали в российской исправительной колонии

УФСИН: кот пытался пронести наркотики заключенным колонии в Ивановской области

Сотрудники исправительной колонии №4 в Ивановской области предотвратили попытку доставки наркотиков осужденным при помощи кота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.

По данным ведомства, сотрудники поймали кота-наркокурьера на КПП по пропуску автотранспорта. В надетом на животное ошейнике они обнаружили шесть свертков с веществом, предположительно, являющимся наркотическим — оно было направлено на экспертизу. Специалисты нашли в представленном веществе метадон и N-метилэфедрон. На место происшествия вызваны сотрудники полиции.

В октябре 2021 года УФСИН по Ивановской области уже сообщало о коте, задержанном при попытке пронести заключенным более пяти граммов марихуаны. После того как с животного сняли ошейник, кот сбежал от сотрудников колонии.