Кота перехватили при попытке доставить марихуану российским заключенным

ФСИН поймала у колонии в Ивановской области кота-наркокурьера с пятью граммами марихуаны

В Ивановской области сотрудники ФСИН перехватили кота-наркокурьера при попытке доставить марихуану российским заключенным. Об этом в среду, 20 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Кота поймали благодаря заранее полученной оперативной информации, когда тот пытался проникнуть на территорию исправительной колонии (ИК-4), возле стены учреждения. На шее у животного был закреплен ошейник, а в нем оказалось свыше пяти граммов марихуаны.

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