Россиянину в СИЗО передали партию телефонов в колбасе

Россиянину в СИЗО передали партию сотовых телефонов в колбасе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН).

Согласно заявлению службы, сотрудники СИЗО при проверке посылки одному из обвиняемых обнаружили 26 запрещенных предметов в мясных изделиях. 14 сотовых телефонов, восемь комплектующих к ним и четыре сим-карты были герметично упакованы и спрятаны ухищренным способом, рассказали в ведомстве. Отмечается, что передача запрещенных предметов влечет за собой административную ответственность.

Ранее сообщалось, что в московском СИЗО девять месяцев находятся трое российских бортпроводников, обвиняемых в контрабанде наркотиков. Две из арестованных — стюардессы, которые в пяти бутылках из-под шампуня провезли гашишное масло на рейсе Нью-Йорк — Москва в октябре 2020 года. Одна из них попросила коллегу Евгения Чеканова взять пару бутылок в свою ручную кладь. Такие просьбы — обычная практика между бортпроводниками. Чеканов согласился, тем более шампуни были в заводских упаковках. В аэропорту Шереметьево его не встретила коллега, которая должна была забрать бутылки. Она приехала к нему домой в сопровождении сотрудников ФСБ, МВД и таможни.

