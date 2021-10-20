Попавшийся у колонии кот-наркокурьер сбежал от ФСИН

Кот, которого поймали при попытке проникнуть на территорию ивановской колонии, сбежал от сотрудников ФСИН. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

С животного сняли ошейник с тайником и «он тут же удрал», пояснили во ФСИН.

Ранее 20 октября сообщалось, что в Ивановской области сотрудники колонии перехватили кота-наркокурьера при попытке доставить марихуану заключенным ИК-4. Информация о доставке посылки с запрещенным веществом была получена заранее оперативным путем.

Кота поймали возле стены, ограждающей колонию. На шее у животного был закреплен ошейник, а в нем оказалось свыше пяти граммов марихуаны.