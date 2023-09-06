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18:47, 6 сентября 2023Ценности

65-летняя Мадонна показала фото в кружевном корсете

Фото: Kevin Winter / Reuters

Американская исполнительница Мадонна поделилась фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

65-летняя знаменитость предстала в черном кружевном корсете, который частично демонстрировал ее пышную грудь. Помимо этого звезда надела сетчатые колготки в тон наряду и расклешенную мини-юбку. Свой образ она дополнила укладкой на длинных волосах и макияжем в нейтральных оттенках.

На размещенном снимке видно, что Мадонна находится в гримерной комнате, готовясь к очередному выступлению. «Фотосвалка с репетиции», — подписала она пост, который набрал более 216 тысяч лайков.

В августе Мадонна снялась в корсетном боди с глубоким декольте в сочетании с колготками в сетку. Из аксессуаров на ней были крупное колье и массивные кольца в виде черепа и буквы M.

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    Екатерина Ештокина
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